Moretto: "Galatasaray disposto ad offrire 30 milioni per Fofana, il giocatore vuole restare al Milan. Trattativa ferma"

Nei giorni scorsi si è parlato del forte interesse del Galatasaray per Youssouf Fofana del Milan, ma al momento l'eventuale trattativa non sembra decollare. Matteo Moretto, in video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

"Il Galatasaray ha chiamato il Milan per Fofana ed era disposto ad offrire addirittura una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il centrocampista rossonero. Questa offerta ufficiale non è mai stata recapitata perché il Galatasaray ha capito che Fofana non è aperto a lasciare il Milan in questo momento, a metà stagione. Fofana ha detto no al Galatasaray, ma il Galatasaray ha comunicato al Milan la sua intenzione di provarci e ha fatto sapere che sarebbe stato disposto di arrivare a 30 milioni di euro, bonus compresi: una cifra molto elevata. Ad oggi la trattativa è assolutamente ferma perché la volontà del giocatore è quella di restare al Milan".