Moretto: "Il Milan cerca un sostituto di Jimenez, dirigenza al lavoro per un terzino destro"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così in merito agli ultimi aggiornamenti e idee del Milan in questo finale di mercato estivo che sarà molto movimentato per il club rossonero.

Jimenez vola in Inghilterra, Milan a caccia di un altro terzino destro

"Jimenez è in partenza per l'Inghilterra, direzione Bournemouth. L'operazione come abbiamo detto sarà un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni abbastanza semplici. Il Milan però vorrebbe trovare un sostituto dello spagnolo, un giocatore in prestito e quindi un nuovo terzino destro"

Su Joe Gomez: "Manca l'accordo economico con il giocatore, il Milan ha già mandato un'offerta ufficiale al Liverpool però manca sempre meno tempo epr chiudere questa operazione".

Rabiot: "Si va avanti, ci sono contatti costanti e continui perchè il Milan vuole Rabiot, è il giocatore che ha chiesto Allegri seppur l'operazione resta difficile tra Marsiglia e richieste dell'entourage del ragazzo. Il Milan sta lavorando duramente giorno per giorno".