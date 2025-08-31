Moretto: "Il Milan cerca un sostituto di Jimenez, dirigenza al lavoro per un terzino destro"
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così in merito agli ultimi aggiornamenti e idee del Milan in questo finale di mercato estivo che sarà molto movimentato per il club rossonero.
Jimenez vola in Inghilterra, Milan a caccia di un altro terzino destro
"Jimenez è in partenza per l'Inghilterra, direzione Bournemouth. L'operazione come abbiamo detto sarà un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni abbastanza semplici. Il Milan però vorrebbe trovare un sostituto dello spagnolo, un giocatore in prestito e quindi un nuovo terzino destro"
Su Joe Gomez: "Manca l'accordo economico con il giocatore, il Milan ha già mandato un'offerta ufficiale al Liverpool però manca sempre meno tempo epr chiudere questa operazione".
Rabiot: "Si va avanti, ci sono contatti costanti e continui perchè il Milan vuole Rabiot, è il giocatore che ha chiesto Allegri seppur l'operazione resta difficile tra Marsiglia e richieste dell'entourage del ragazzo. Il Milan sta lavorando duramente giorno per giorno".
