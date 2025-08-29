Moretto: "Il Milan ci proverà fino alla fine per Rabiot. Trattativa molto difficile"

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Adrien Rabiot e delle possibilità del Milan di arrivare al francese. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Molto difficile, però i segnali che mi arrivano è che il Milan ci vuole provare fino alla fine e fino a quando avrà la possibilità di provarci. Occhio quindi alla situazione di Adrien Rabiot".

