Moretto: "Il Milan ha sondato due terzini spagnoli che poi non sono stati portati avanti"

vedi letture

Matteo Moretto è intervenuto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano e ha parlato di alcune indiscrezioni su degli ultimi tentativi rossoneri per un terzino destro nell'ultimo giorno di mercato.

Dice Moretto: "Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. Vi faccio due nomi che già vi avevo raccontato, due calciatori spagnoli che gravitano nell’emisfero di Barcellona città: sono stati sondati dal Milan che però poi non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato".

Prosegue Moretto: "Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove potrà giocare con continuità".