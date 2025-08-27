Moretto: "Il piano A, B e C di Allegri è uno solo: Adrien Rabiot"

Il Milan spinge per Adrien Rabiot. O forse sarebbe più corretto dire, Massimiliano Allegri spinge per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese rappresenta una grande occasione di mercato, dopo che i rapporti con l'Olympique Marsiglia si sono incrinati a causa di una rissa nello spogliatoio. Il tecnico livornese, che ha avuto il francese a Torino e con il quale ha sviluppato un grande rapporto dentro e fuori dal campo, non si è fatto pregare e ha inoltrato la richiesta al club rossonero che sembrerebbe deciso ad accontentarlo, sfruttando la partenza probabile di Yunus Musah.

Matteo Moretto, esperto di mercato, nell'ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano pubblicato nella notte, ha riassunto così la trattativa: "Per quanto riguarda la mezzala di inserimento il nome è uno solo: la priorità, il piano A, B e C di Massimiliano Allegri è uno solo ed è Adrien Rabiot. Allegri cerca forza fisica, capacità di trovare la porta, leadership, carisma e un profilo che possa essere fisicamente prorompente in mezzo al campo. Nelle ultime ore i club hanno iniziato a trattare. Si è parlato di Bennacer ma il Marsiglia non vuole inserirlo nell’operazione Rabiot che è valutato circa 14/15 milioni di euro. Il Milan sta studiando la fattibilità e la struttura dell’operazione".