Moretto: "Milan, nei prossimi giorni contatto diretto di Kirovski per Kostic. Al momento distanza elevata tra club"

In questo momento del mercato invernale il Milan è concentrato, anche e soprattutto, sul settore giovanile ed il Milan Futuro: i rossoneri, racconta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nei prossimi giorni avranno un contatto diretto per il giovane attaccante Kostic del Partizan Belgrado:

"Jovan Kirovski, DS del Milan Futuro, ha in programma un contatto diretto per Kostic nei prossimi giorni, a stretto giro. Il problema è che il Milan come offerta di base fissa propone 2,5-3 milioni. Il Partizan ne chiede di più. Poi il Milan con i bonus, tutti bonus legati al rendimento in Prima Squadra, arriverebbe a toccare i 7-8 milioni di euro. Ma ad oggi la distanza tra club è elevata. Non vi nascondo che il calciatore sta spingendo per andare al Milan ma in questo momento non basta. Serve l’accordo tra club e il Milan dovrà alzare la base fissa, arrivare almeno a 4,5-5-5,5… Anche se la volontà dei rossoneri è di rimanere sui 4,5. Vediamo se i due club troveranno un accordo".