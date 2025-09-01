Moretto: "Si complica l’arrivo di Joseph Gomez al Milan anche per una questione di tempistiche. Non c’è ancora il via libera da parte del Liverpool"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha appena postato così sul proprio account "X" In merito al calciomercato e ultimi movimenti del Milan in questa sessione estiva. Il focus? La delicata situazione che vedrebbe l'obiettivo per la difesa, Joe Gomez allontanarsi dal Milan. Queste le ultime notizie raccontate da Moretto.

"Si complica l’arrivo di Joseph Gomez al Milan anche per una questione di tempistiche per completare il trasferimento. Non c’è ancora il via libera da parte del Liverpool alla chiusura definitiva".

MERCATO MILAN, LE ULTIME

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.