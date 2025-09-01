Moretto: "Si parla di Fort al Milan. Ma lui, così Arnau Martínez, come altri profili indicati, non arriveranno al Milan"

Nel corso della diretta sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è così espresso sul terzino cercato dal Milan: "È uscito un nome dalla Spagna in questo momento per il Milan, ovvero quello di Héctor Fort. In questo momento non mi sembra ci siano le condizioni.

Vi confermerò a breve, però non mi sembra proprio, vi dico di no. Ieri vi avevo detto di come ci fossero dei terzini destri che erano stati sondati, si era cercato di capire se si potessero fare, ma queste strade non verranno percorse. Héctor Fort, come Arnau Martínez, come altri profili indicati, non arriveranno al Milan".