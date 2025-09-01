Moretto: "Si parla di Fort al Milan. Ma lui, così Arnau Martínez, come altri profili indicati, non arriveranno al Milan"
MilanNews.it
Nel corso della diretta sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto si è così espresso sul terzino cercato dal Milan: "È uscito un nome dalla Spagna in questo momento per il Milan, ovvero quello di Héctor Fort. In questo momento non mi sembra ci siano le condizioni.
Vi confermerò a breve, però non mi sembra proprio, vi dico di no. Ieri vi avevo detto di come ci fossero dei terzini destri che erano stati sondati, si era cercato di capire se si potessero fare, ma queste strade non verranno percorse. Héctor Fort, come Arnau Martínez, come altri profili indicati, non arriveranno al Milan".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Si parla di Fort al Milan. Ma lui, così Arnau Martínez, come altri profili indicati, non arriveranno al Milan"
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
3 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com