Moretto su Rabiot: "Il Milan sta lavorando duramente per portare il francese a Milano, è una richiesta di Allegri"
MilanNews.it
Intervenuto così sul canale YouTube condiviso insieme al collega Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha dato nuovi aggiornamenti e fornito dettagli in merito alla trattativa tra il Milan e il Marsiglia per Adrien Rabiot:
“Si va avanti, ci sono contatti costanti e continui perchè il Milan vuole Rabiot, è il giocatore che ha chiesto Allegri seppur l'operazione resta difficile tra Marsiglia e richieste dell'entourage del ragazzo. Il Milan sta lavorando duramente giorno per giorno".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
