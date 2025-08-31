Moretto su Rabiot: "Il Milan sta lavorando duramente per portare il francese a Milano, è una richiesta di Allegri"

Intervenuto così sul canale YouTube condiviso insieme al collega Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha dato nuovi aggiornamenti e fornito dettagli in merito alla trattativa tra il Milan e il Marsiglia per Adrien Rabiot:

“Si va avanti, ci sono contatti costanti e continui perchè il Milan vuole Rabiot, è il giocatore che ha chiesto Allegri seppur l'operazione resta difficile tra Marsiglia e richieste dell'entourage del ragazzo. Il Milan sta lavorando duramente giorno per giorno".