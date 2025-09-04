Moretto sul contratto di Modric: "Ha firmato un annuale con opzione che è totalmente nelle sue mani. Sarà lui a decidere cosa fare a fine stagione"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena del mercato del Milan:

Sul contratto di Modric: "Vi voglio specificare un dettaglio legato al contratto di Luka Modric con il Milan. Il croato ha già dimostrato di poter fare bene nel nostro campionato. Modric ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Questa opzione è totalmente in mano al giocatore, dunque sarà Modric a fine anno decidere cosa fare. Questo è un anno importante perchè porta al Mondiale, dopo il quale Modric vuole avere la libertà di scegliere se continuare al Milan o cambiare completamente vita. Vedremo cosa deciderà di fare l'ex Real Madrid".

Su Rabiot: "Rabiot è stato il protagonista assoluto dell'ultima parte del mercato estivo rossonero. Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan ha deciso di accelerare e di andare all-in su Rabiot. Ci sono stati contatti sempre più costanti fino ad arrivare alle firme. E' stato un colpo importante che aumenta la qualità e la fisicità del centrocampo del Milan. Rabiot è stato voluto fortemente da Allegri. Voglio mettere in luce tutti i numeri di questa operazione: i due club hanno chiuso l'accordo a 7 milioni di euro fisse più 2,5 milioni di bonus. Rabiot ha firmato un contratto di tre anni più uno a 3,5 milioni di euro netti a stagione".