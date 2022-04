Mundo Deportivo - Milan pronto a offrire 10 milioni per Bernabé del Parma

Fonte: tuttomercatoweb.com

Comincia ad attirare concretamente le attenzioni delle big il gioiellino del Parma, Adrian Bernabé. A parlare di un forte interesse delle grandi d'Italia sono voci provenienti dalla Spagna, in particolare dal Mundo Deportivo, secondo cui il centrocampista catalano sarebbe finito nei radar di Milan, Juventus e Atalanta, anche se su di lui potrebbero esserci anche altre squadre. La più determinata sembrerebbe essere il Milan, che avrebbe già avanzato una prima proposta da 10 milioni di euro. In estate è prevista una gran bagarre, con Atalanta e Juventus pronte a inserirsi per cercare di strappare il centrocampista al Parma. L'impressione è che non sarà facile trattenere l'ex giocatore del Manchester City Under 23.