Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni
Oggi è la giornata di Yunus Musah all'Atalanta. In seguito ai contatti di questa mattina la Dea è riuscita a strappare il sì definitivo del Milan, che dopo Alex Jimenez si appresta a salutare anche l'americano, titolare fra le altre cose venerdì nella vittoria di Lecce.
Scrive il collega Orazio Accomando di Sportmediaset che i due club si sono accordati sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni per un'operazione che in totale porterà nelle casse del Milan circa 25 milioni di euro.
Definita questa seconda cessione di giornata, la dirigenza rossonera cercherà di far quadrare i conti e chiudere per Adrien Rabiot.
