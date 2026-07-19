Musah cercato in Premier League: Leeds e Ipswich sulle sue tracce

Musah cercato in Premier League: Leeds e Ipswich sulle sue tracceMilanNews.it
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Oggi alle 11:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Sirene inglesi per Yunus Musah, cercato con una certa convinzione da Leeds United e Ipswich Town. Il Milan lo valuta 20 milioni

Nonostante siano in corso delle valutazioni da parte di Ruben Amorim, Yunus Musah potrebbe comunque rientrare tra i partenti del Milan in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il club rossonero valuta il centrocampista americano circa 20 milioni di euro e avrebbe registrato diversi interessamenti dalla Premier League. 

Il Leeds ha già avviato i primi contatti per portare il classe 2002 a Elland Road dopo l'operazione Muharemovic. Attenzione anche al neopromosso Ispwich, dove Kierna McKenna apprezza particolarmente Musah per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. 