Musah rinnova fino al 2030 e saluta il Milan: il comunicato del club rossonero

Oggi alle 19:35Calciomercato Milan
di Francesco Finulli

Il Milan cede Yunus Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto: costo da 4 milioni di prestito oneroso con 25 milioni di diritto di riscatto più il 10% sulla futura rivendita. Nella nota rossonera emerge che il calciatore americano ha rinnovato fino al 2030 prima di essere girato alla squadra bergamasca.

Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah all'Atalanta BC. Contestualmente, il Club rossonero annuncia il rinnovo del contratto di Yunus Musah, con opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. AC Milan augura al calciatore le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".