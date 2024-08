Nasti alla Cremonese dopo aver detto no a due club di A: Verona e Empoli

Marco Nasti ha svolto e concluso le visite mediche con la Cremonese questa mattina, alla clinica La Madonnina a Milano. Ora ci saranno le firme sul contratto prima del comunicato stampa per ufficializzare il suo approdo in grigiorosso. L'operazione si è conclusa a zero, con un 50% sulla futura rivendita che rimarrà ai rossoneri, un po' sulle orme di quanto fatto con Marco Brescianini, finito all'Atalanta nei gironi scorsi per un totale di dodici milioni di cui sei ritorneranno proprio ai rossoneri.

Nasti ha preferito la Cremonese rispetto a due club di Serie A. In particolare erano stati Hellas Verona ed Empoli a mettere gli occhi sul giocatore che, però, è già una sicurezza per la cadetteria e ha scelto una società in lizza per la promozione per cercare l'esplosione definitiva dopo la (buona) annata a Bari della stagione scorsa, quando è stato decisivo per la salvezza ai playout.

Nasti durante la tournée negli Stati Uniti del Milan si era messo in mostra, in particolare segnando il gol che aveva deciso la sfida contro il Manchester City di Haaland per 2-3. Nella scorsa annata Nasti ha raccolto tante presenze, trentasette, con sette reti. Un buon bottino per un classe 2003 che era alla seconda stagione in cadetteria in un club che ha fatto fatica ad arrivare alla salvezza, dopo essere partito con ben altre ambizioni.