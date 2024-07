Nasti torna al Bari? Intanto il presidente: "Aspiriamo a una punta. 3-4 acquisti in dirittura d'arrivo"

vedi letture

Tra gli attaccanti a disposizione di mister Paulo Fonseca nel primo giorno di raduno c'è anche Marco Nasti, giovane punta rossonera classe 2003 che nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie B tra Cosenza e Bari. E secondo le ultime indiscrezioni è proprio la squadra pugliese che vorrebbe riprenderselo nei prossimi giorni. Intanto oggi il presidente barese Luigi De Laurentiis ha presentato la stagione in conferenza stampa e ha parlato di imminenti acquisti: tra questi ci sarà anche Nasti?

Le parole di De Laurentiis su Nasti: "Stamattina c'è stata l'ennesima riunione - si legge su TuttoBari.com -. Stiamo cercando di accelerare per l'arrivo di tre-quattro giocatori già per il ritiro. Ci stiamo sbrigando per dare al mister dei giocatori in più, per fare un ritiro concreto. Poi è ovvio che il mercato presenta cifre abbastanza folli e ci sono un po' di difficoltà all'inizio. Questi tre-quattro acquisti ci permetteranno di costruire il nuovo gruppo, oltre alle solite certezze. Ho parlato di 3-4 che sono in dirittura d'arrivo. Poi se ci saranno dei ritardi dal punto di vista degli agenti e delle altre società, io non lo posso sapere. Mi auguro che questi profili arrivino tra mercoledì e giovedì, al massimo venerdì. Alcuni calciatori hanno richieste folli per il mercato della Serie B. Sicuramente aspiriamo a una punta dal nome importante".