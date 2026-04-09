Nel 2021 Maldini voleva Olise al Milan: costava appena 9 milioni

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Nel 2021 il Milan era stato molto vicino a Michael Olise, allora giovane astro nascende del Reading, storico club militante in Championship. Paolo Maldini aveva intuito in anticipo il potenziale dell'esterno francese, valutato appena 9 milioni di euro quell'estate, cifra poi investita dal Crystal Palace per permettergli di fare il grande salto in Premier League.

I rossoneri non affondarono però il colpo, e oggi quel mancato affare pesa considerando il giocatore che è oggi diventato Michael Olise, ovvero un esterno d'attacco in grado di registrare numeri da capogiro in stagione, come confermano le 41 presenze, 16 gol e 29 assist in maglia Bayern Monaco.