Newcastle su Thiaw: il Milan non si opporrebbe davanti a un'offerta importante

Nelle settimane scorse era stato riportato l'interesse del Newcastle United per il centrale difensivo rossonero Malick Thiaw. Nella giornata di ieri, questo interesse è stato confermato con il tedesco che è stato inserito dai Magpies nella shortlist di potenziali nuovi difensori centrali: gli inglesi vogliono ringiovanire il reparto, con il veterano svizzero Fabian Schar destinato a lasciare spazio alle nuove leve per via dell'età. Questo interesse oggi è confermato anche da Tuttosport.

Il quotidiano piemontese oggi fa il punto della situazione, puntualizzando che Thiaw non è incedibile per il Milan. In altre parole il club rossonero non si opporrebbe in maniera categorica di fronte a un'offerta del Newcastle, a patto che questa sia un'offerta economicamente importante. Qualora dovesse arrivare una proposta degna del valore attribuito al giovane tedesco, il club rossonero potrebbe pensare di incassare e fare plusvalenza.