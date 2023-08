Niente Arabia, Origi vorrebbe tornare in Premier League

Divock Origi, dopo la deludente stagione dell'anno scorso, è finito sulla lista dei partenti non prendendo parte nè alla tournée americana nè ad alcuna amichevole rossonera in questo precampionato. L'attaccante belga, come riportato nei giorni scorsi, avrebbe rispedito al mittente le offerte arrivate dall'Arabia Saudita. Il motivo è semplice: stando a quanto riporta Tuttosport questa mattina, Origi preferirebbe un trasferimento in Premier League, lì dove ha lasciato ottimi ricordi.