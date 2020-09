Niente Milan per Fofana, il francese va al Leicester: "Sarei folle a rifiutare"

Non sarà il Milan la prossima squadra di Wesley Fofana, ma il Leicester. Il talentuoso talento classe 2000 del Saint-Etienne ha parlato ai microfoni de L'Equipe. Eccone un'anticipazione: "Ho accettato l’offerta del Leicester, sogno di giocare in Premier League. Questo contratto può cambiare la mia vita, devo proteggere la mia famiglia. Ho ricevuto tante offerte". Secondo il quotidiano d'Oltralpe, il difensore centrale firmerà per cinque anni con i campioni d'Inghilterra del 2016, e il club francese riceverà 29 milioni di euro per il trasferimento. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che l'allenatore attuale di Fofana, Claude Puel, proprio oggi aveva annunciato che il dicianovenne sarebbe rimasto in squadra anche in questa stagione perchè necessitava di crescere.