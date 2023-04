Nodo trequarti. Se Diaz non dovesse rimanere, rimane viva la pista Baldanzi

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

La questione Brahim Diaz con il Real Madrid dovrà essere affrontata nelle prossime settimane: il Milan vuole trattenere il fantasista spagnolo ma deve anche prendere le eventuali contromisure nel caso in cui non si raggiunga un accordo con le Merengues. Per questo motivo, come riporta oggi Tuttosport, la dirigenza rossonera continua a monitorare la pista che porta a Tommaso Baldanzi dell'Empoli.