Non c'è tre senza due. Milan vicinissimo ad altri due colpi di mercato

Di solito si dice che non c'è due senza tre, ma in casa Milan, in questi giorni, la situazione è ribaltata: non c'è tre senza due. Già perché, dopo gli acquisti ufficiali di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e degli svincolati Marco Sportiello, ex Atalanta, e di Luka Romero, ex Lazio, il club rossonero è pronto a chiudere altri due colpi: Christian Pulisic dal Chelsea e Tijani Reijnders dall'AZ Alkmaar.

Dopo giorni di trattative, anche grazie alla volontà di calciatore, c'è l'accordo totale con il Chelsea per l'arrivo al Milan di Christian Pulisic; il club rossonero ha, infatti, trovato la quadra con il Chelsea per lo sbarco in Italia a titolo definitivo dell'attaccante americano (che ha anche il passaporto croato ed quindi tesserabile come comunitario senza occupare un ulteriore slot per gli extra-UE) sulla base 20 milioni di euro più bonus per un totale di 22 milioni circa e un quadriennale al calciatore a circa 4 milioni di euro annui.Dopo aver chiuso per lo statunitense, Furlani e Moncada hanno sensibilmente accelerato per Reijnders. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, è di alzare la proposta all'AZ Alkmaar per portare subito il centrocampista in Italia, magari già nella prossima settimana, in modo da consegnare a Stefano Pioli una formazione per la tourneé americana già molto vicina a quella potenzialmente titolare per la stagione che inizierà ufficialmente lunedì con il raduno a Milanello.