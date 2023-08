Non solo Ballo e Origi: anche Adli, Lazetic e Caldara con le valigie in mano

Il Corriere dello Sport questa mattina parla diffusamente della cessione di Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese, però, insieme a Divock Origi non è l'unico pronto a salutare Milanello per una nuova avventura. Come riportato anche Yacine Adli, Mattia Caldara e Marko Lazetic sono fuori dai piani e progetti di Stefano Pioli e avrebbero le valigie in mano.