Non solo Monaco: Jovic offerto anche al Siviglia, che al momento non è però interessato

Luka Jovic è fuori dal progetto tecnico del Milan, questo è poco ma sicuro. Da capire adesso dove sarà il suo futuro, dopo che negli scorsi giorni l'agente Fili Ramadani avrebbe parlato con il Monaco per un possibile approdo in Francia dell'attaccante serbo, richiesto soprattutto in Turchia e Russia.

Il Principato di Monaco non sembrerebbe essere però l'unica soluzione per il 9 del Milan, che starebbe stato offerto anche al Siviglia stando a quanto riportato dai colleghi di AS. Al momento, però, la squadra andalusa non sembrerebbe essere interessata a Luka Jovic.