© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'interesse più vivo da parte del Milan per Alvaro Morata che sembra essersi intensificato negli ultimi giorni non distrae i rossoneri dal tenersi aperte tutte le piste possibili. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport infatti nei radar di via Aldo Rossi rimangono sia Boulaye Dia che Gianluca Scamacca.