Non solo Origi, anche le uscite di Ballo-Tourè e Adli in stallo

Non solo Divock Origi, ci sono anche altri giocatori in uscita dal Milan dopo che Rebic e Messias hanno lasciato Milanello per accasarsi rispettivamente con Besiktas e Genoa. I principali indiziati sono Fodè Ballo-Tourè e Yacine Adli. Ma proprio come per l'attaccante belga anche le contrattazioni per il terzino e il centrocampista sarebbero in una fase di stallo. Per il senegalese l'interesse più forte, al momento, rimane quello del Werder Brema. Lo riferisce oggi Tuttosport.