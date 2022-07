Non solo Tanganga, occhi anche sul centrocampista Sarr classe 2002

MilanNews.it

Il Milan guarda in casa Tottenham da alcune settimane, l'obiettivo è il centrale Japhet Tanganga che sarebbe stato individuato da Maldini e Massara come rinforzo difensivo per quest'estate. Ma tra le fila degli Spurs c'è anche un altro nome che stuzzica la dirigenza rossonera: si tratta del centrocampista classe 2002 Pape Matar Sarr, l'anno scorso in prestito al Metz e protagonista a soli 19 anni nella vittoria del Senegal in Coppa d'Africa. Il Milan vorrebbe un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Gli Spurs però non sonon al momento dello stesso avviso e chiederebbero addirittura 30 milioni per il cartellino del calciatore africano. Trattativa al momento che risulta ostica. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.