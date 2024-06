Nonostante il no del Digione il Milan continua a provarci per Cyriaque Irié

Nella giornata di ieri L'Equipe ha parlato di una prima offerta da 3 milioni di euro presentata dal Milan per il giovane attaccante del Burkina Faso Cyriaque Irié, rispedita però immediatamente al mittente dal Digione, club di Serie C francese. Nonostante questo muro iniziale, però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dalle parti di via Aldo Rossi non avrebbero alcuna intenzione di mollare la presa per il classe 2005, per il quale potremmo dunque immaginare un nuovo tentativo anche nelle prossime ore.

Nell'utlima stagione, l'attaccante del Burkina Faso ha collezionato 25 presenze nel Championnat National e ha segnato 6 gol. Per lui anche una presenza in Coppa di Francia e una rete contro il Doullens. Cyriaque Irié, nato il 20 giugno 2005, è un mancino che in questa stagione ha giocato sia da prima punta che da attaccante esterno con la maglia della prima squadra del Dijon: il calciatore, al corrente dell'interesse del Milan, spinge per partire mentre il club è restio a cederlo a quelle cifre.