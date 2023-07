Nuove conferme dalla Spagna: Milan-Musah, si può chiudere nelle prossime ore

Arrivano altre conferme dalla Spagna sull'imminente sbarco in rossonero di Yunus Musah: sia Superdeporte che Plaza Deportiva, infatti, spiegano che Milan e Valencia sono sempre più vicini a trovare un accordo per il centrocampista americano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La chiusura dell'affare dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.