Nuovi obiettivi per l'attacco: Ekitike costa 20 milioni, Broja in prestito

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha rivelato due ulteriori nomi per l'attacco del Milan nel caso in cui la dirigenza rossonera decidesse di mandare Lorenzo Colombo in prestito per un altro anno. Il primo profilo valutato è quello di Hugo Ekitike del Psg: non rientra nei piani di Luis Enrique ma il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro. O si convince l'emiro a cederlo in prestito o si spera che con il passare delle settimane le richieste si abbassino.

L'altro obiettivo risponde al nome di Armando Broja del Chelsea. Reduce da una stagione difficile stroncata da un infortunio al ginocchio lo scorso dicembre, la trattativa potrebbe essere potenzialmente più semplice: i londinesi aprirebbero al prestito e i rapporti con il Milan sono ottimi, rinnovati anche dalle ultime operazioni di questo mercato.