Obiettivo Broja, Furlani insisterà per il prestito con diritto di riscatto

Armando Broja, negli ultimi giorni, si è affermato come uno dei papabili nomi per l'attacco rossonero. L'attaccante albanese del Chelsea potrebbe essere un'ottima soluzione come vice-Giroud e poi, se va bene, raccoglierne l'eredità negli anni venturi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina l'a.d. Giorgio Furlani sarebbe pronto a insistere con il Chelsea per un prestito con diritto di riscatto. Nel caso arrivasse Broja, o qualsiasi altro giocatore, Colombo sarebbe destinato a partire.