Obiettivo Dovbyk, Moretto: "Milan e Roma trattano per un prestito con diritto"

Matteo Moretto e Fabrizio Romano sono intervenuti in live su YouTube per dare gli ultimi aggiornamenti sulle notizie principali di calciomercato. Molte di queste riguardano il Milan che è alla ricerca di un difensore e di un attaccante, come anche di un centrocampista soprattutto se dovesse partire Yunus Musah. Uno dei nomi al centro dell'attenzione è quello di Artem Dovbyk, centravanti della Roma che non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini o almeno non come titolare.

Moretto ha parlato così dei discorsi tra i due club: "Trattativa in corso Milan-Roma per Artem Dovbyk. Dopo che nelle ultime ore il Milan ha trovato una base d'intesa con il giocatore, c’è stato un contatto diretto tra l’entourage dell’ucraino e il club per il progetto e le condizioni contrattuali, oggi le due squadre stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vedremo se le cifre quadreranno e se la Roma troverà un sostituto: serve trovare un attaccante al posto suo".

