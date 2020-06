Il Milan ha messo gli occhi su Adolfo Gaich del San Lorenzo (avviati i primi contatti), ma la prima scelta per l’attacco resta Luka Jovic del Real Madrid. Tuttavia, la strada che porta al centravanti serbo è in salita. Va trovata la formula giusta per convincere i Blancos, con il Milan che punta a un prestito biennale con obbligo di riscatto.