Obiettivo Reijnders, ballano 5 milioni ma la distanza è colmabile

Tijjani Reijnders è uno degli obiettivi più caldi per il mercato del Milan che ha necessità di rinforzarsi a centrocampo. Il profilo piace moltissimo a Stefano Pioli e per questo i rossoneri ci puntano molto. Con l'olandese è già tutto fatto da diverso tempo: pronto un contratto da circa 1.7 milioni per 4 anni. C'è da convincere l'AZ che rimane arroccato sulla richiesta di 25 milioni mentre da via Aldo Rossi si sono spinti fino a un'offerta da 20 complessivi. Dunque sono 5 i milioni di distanza che, tuttavia, sembra abbastanza risolvibile. Lo riferisce oggi Tuttosport.