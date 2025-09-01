Odogu firma per quattro anni più un anno di opzione
In questi minuti David Odogu, centrale difensivo tedesco classe 2006, si trova a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Milan. Il giovanissimo giocatore, secondo quanto viene riportato da Matteo Moretto esperto di mercato, ha firmato un accordo da quattro anni più un anno di opzione.
In totale, il Milan verserà circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, al Wolfsburg per l'acquisto del calciatore. L'ufficalità è attesa nei prossimi minuti, come quella di Adrien Rabiot.
Calciomercato Milan
