Offerta del Lione per Pulisic: il giocatore preferisce il trasferimento al Milan

Come riprotato dall'Evening Standard, non solo il Milan ha messo gli occhi su Christian Pulisic, esterno classe 1998 del Chelsea. Il Lione si è mosso per lo statunitense e ha fatto una ricca offerta ai Blues, quasi 25 milioni di euro, ma il giocatore dà comunque preferenza al passaggio in Italia, dove lo cerca il club rossonero.