Offerte dalla Turchia per Rebic e Origi: i due attaccanti le stanno respingendo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Milan pensa anche al mercato in uscita con diversi calciatori che sono ritenuti in esubero. Tra questi anche Divock Origi e Ante Rebic che avrebbero ricevuto offerte dalla Turchia ma (per adesso) le hanno tutte quante rispedite al mittente, non intenzionati a trasferirsi nel campionato turco.