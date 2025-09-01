Oggi chiude il calciomercato nei 5 tornei principali. Per le cessioni occhio agli altri mercati

di Gaetano Mocciaro

Oggi alle 20 chiude il calciomercato. Una giornata intensa dove si cercherà di completare le rose prima del gong. Milan che è destinato a diventare uno dei club più attivi in quest'ultima giornata. In questa finestra, a differenza del passato, le cinque grandi leghe europee (Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga e Ligue 1) chiuderanno contemporaneamente.

Chi non riuscisse a chiudere per tempo tutti gli affari potrà ancora attingere sul mercato degli svincolati, prima che apra la finestra invernale, dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026.

Per quel che riguarda le cessioni, da tenere d'occhio i principali mercati aperti dopo il 1° settembre, ossia l'Arabia Saudita che chiude il 10 settembre e la Turchia che chiude il 12. Tra gli altri tornei di medio/alto livello citiamo anche Scozia e Olanda (2 settembre), Brasile (3 settembre), Belgio (8 settembre), Grecia (12 settembre), Messico (13 settembre).
 