Oggi chiude il calciomercato nei 5 tornei principali. Per le cessioni occhio agli altri mercati
Oggi alle 20 chiude il calciomercato. Una giornata intensa dove si cercherà di completare le rose prima del gong. Milan che è destinato a diventare uno dei club più attivi in quest'ultima giornata. In questa finestra, a differenza del passato, le cinque grandi leghe europee (Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga e Ligue 1) chiuderanno contemporaneamente.
Chi non riuscisse a chiudere per tempo tutti gli affari potrà ancora attingere sul mercato degli svincolati, prima che apra la finestra invernale, dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026.
Per quel che riguarda le cessioni, da tenere d'occhio i principali mercati aperti dopo il 1° settembre, ossia l'Arabia Saudita che chiude il 10 settembre e la Turchia che chiude il 12. Tra gli altri tornei di medio/alto livello citiamo anche Scozia e Olanda (2 settembre), Brasile (3 settembre), Belgio (8 settembre), Grecia (12 settembre), Messico (13 settembre).
