Oggi l'ufficialità di Christopher Nkunku. È il 16° giocatore acquistato dal Chelsea

vedi letture

Oggi è il giorno di Christopher Nkunku. L'attaccante francese nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, per poi recarsi a Casa Milan e firmare un contratto quinquennale. Il giocatore arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili.

Sarà l'ottavo acquisto stagionale, dopo quelli di Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Luka Modric, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame.

Nkunku sarà il 26° francese a vestire la maglia del Milan, raggiungendo in squadra i connazionali Adli, Fofana e Maignan.

Nkunku è il 15° giocatore a trasferirsi dal Chelsea al Milan, il 16° se comprendiamo anche Philipp Prosenik che fu aggregato alla squadra Primavera nel 2012 senza mai esordire in prima squadra. Gli altri giocatori sono Greaves, Dalla Bona, Crespo, Shevchenko, Essien, Fernando Torres, Van Ginkel, Pasalic, Bakayoko, Tomori, Giroud, Loftus-Cheek, Pulisic e Joao Felix.