Onda Cero - Milan, Renato Sanches sarà il sostituto di Kessie

© foto di PhotoViews

Per la redazione spagnola di Onda Cero, Renato Sanches sarà il sostituto di Franck Kessie in mediana. Come riportato dall'inviato in Italia, Mario Gago Huerta, il portoghese sarà il rimpiazzo del giocatore che ha lasciato a zero i rossoneri per andare a Barcellona, con il Lille che chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino. Le due società sono al lavoro per abbassare la cifra, ma l'accordo - scrivono - sarà chiuso a breve.