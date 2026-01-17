Ordine: "Traduco Allegri: è inutile attendere l’arrivo del promesso difensore perché stiamo bene così"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Rispondendo alla domanda sul precedente storico del 2011 quando a gennaio arrivarono tra gli altri Van Bommel e Cassano, decisivi per la conquista dello scudetto, Allegri ha dettato testualmente: “Arrivarono due giocatori straordinari: Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono preziosi. Non vuol dire che quest’anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L’importante è che siamo contenti e soprattutto che sia contento io”. Tradotto: è inutile attendere l’arrivo del promesso difensore perché stiamo bene così.

Lo so da tempo: Max è un aziendalista convinto e fin qui non ha mai sbagliato una sola dichiarazione in fatto di comunicazione. Per questo non mi meraviglio. E quindi non mi rivolgo a lui che in questo caso non è il dominus della situazione ma ai dirigenti di casa Milan. Perché sono loro che lavorano sul mercato e da tempo sapevano di questa necessità tecnica per riparare a un deficit tecnico della rosa che andrebbe anche rimpolpata in qualche altro ruolo per avere una maggiore probabilità di centrare la zona Champions della prossima stagione".