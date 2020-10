Ore decisive per il centrale del Milan: occhi su Kabak, il predestinato dello Schalke

Torna il pallino Ozan Kabak per il Milan dei giovani targato Paolo Maldini e Ricky Massara. Il centrale turco è già stato vicino in passato, un giocatore che da tempo piace alla società rossonera. Quando era allo Stoccarda il bivio era proprio tra il Milan e la permanenza in Bundesliga. Per il percorso di crescita scelse di andare allo Schalke 04 ma adesso potrebbe essere l'ora del grande salto. Titolare nella Turchia in tandem con Merih Demiral, ovvero una delle coppie di centrali dalla più alta prospettiva in tutta Europa per il futuro, è un giocatore che sa abbinare tecnica e senso tattico. Un centrale moderno che da tempo ha conquistato gli uomini mercato del Milan. Il tempo stringe, Kabak è un nome caldo e che i rossoneri cercheranno ancora di avvicinare. Gli altri restano quelli di Antonio Rudiger del Chelsea, sul quale c'è anche il Tottenham, e German Pezzella della Fiorentina.