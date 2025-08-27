Pasotto: "Il Milan non intende più aspettare le esigenze dello Sporting: sta naufragando anche la pista Harder"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sull'affare Conrad Harder: "Sta naufragando anche la pista Harder, ovvero la strada che portava al centravanti dello Sporting Lisbona. Il Diavolo non intende più aspettare gli incastri e le esigenze della società biancoverde e ha deciso di orientarsi su altri profili per rinforzare l'attacco. L'affare non è ancora definitivamente saltato ma, a meno di cambi di rotta improvvisi, il destino parrebbe questo. Il Milan era in attesa perché lo Sporting Lisbona ha intenzione di liberare il giocatore solo quando avrà certezza di riuscire a sostituirlo. A Lisbona stanno infatti ancora aspettando di chiudere definitivamente la trattativa con il Panathinaikos per Ioannidis: mancano gli ultimi dettagli per l'accordo totale e comunque i verdi di Atene lo libereranno soltanto dopo il preliminare di Europa League contro il Samsunspor in programma giovedì sera.

Un domino che non lascia per nulla tranquillo il Milan: troppi i tasselli che devono incastrarsi. Da qui la scelta di orientarsi verso altri profili. Per Harder era stata allestita con lo Sporting un'operazione da 23 milioni più bonus, mentre il giocatore era atteso da un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. L'orologio però continua a scorrere e l'esigua finestra temporale rimasta ha indotto il Diavolo a cambiare obiettivo".