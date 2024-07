Pavlovic è stato chiaro con il Salisburgo: vuole il Milan

Come riferisce Fabrizio Romano su X, Strahinja Pavlović è stato molto chiaro con il Salisburgo: vuole il Milan con cui ha già raggiunto un accordo di massima la scorsa settimana. Il difensore serbo desidera trasferirsi in rossonero in quanto si sente pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in Italia. Vanno avanti intanto le trattative tra il club milanista e quello austriaco.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1

