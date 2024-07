Pavlovic in pressing sul Salisburgo: si può chiudere a 20 milioni

Da diversi giorni il Milan è al lavoro su un nuovo difensore centrale, con il nome del serbo classe 2001 Strahinja Pavlovic in cima alla lista del club rossonero. La dirigenza del Diavolo ha già raggiunto l'accordo con il giocatore e ora sta cercando di trovare la quadra con il Salisburgo che, forte di un contratto fino al 2027, non ha intenzione di cedere troppo facilmente alle proposte rossonere. In tal senso, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche il giocatore stesso è in pressing sul proprio club per farsi cedere.

Inizialmente le richieste del club austriaco erano di almeno 30 milioni ma il Milan è riuscito ad abbassare le pretese e offre oggi 18 milioni. Secondo la rosea la trattativa, complice il lavoro di Pavlovic stesso, potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni. Il serbo garantirebbe caratteristiche che mancano attualmente nel reparto difensivo del Milan: l'impostazione con il piede sinistro e tanta fisicità grazie ai suoi 194 centimetri e un fisico possente.