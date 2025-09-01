Pedullà: "Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma. Nell’ultima ora sono ripartiti i dialoghi tra i due club"

Come riportato poco fa dal giornalista Alfredo Pedullà, non sembra essere finita la trattativa tra Milan e Roma per Gimenez e Dovbyk. Questo quanto scritto dal collega sul proprio sito web:

"Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma. Nell’ultima ora sono ripartiti i dialoghi tra i due club, nel giro di pochissimo tempo verrà fatto il punto della situazione ma c’è maggiore disponibilità rispetto alle ultime 24 ore. Si cercano gli incastri giusti".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.