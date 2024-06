Pedullà: "Ibra e Theo hanno parlato due lingue diverse nel giro di 48 ore"

vedi letture

Giovedì scorso Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione della stagione rossonera andata in scena a Milanello, ha confermato che i tre top player Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao rimarranno in rossonero. I dubbi sulle sue parole, però, sono emersi in superficie quando poche ore dopo, dal ritiro della nazionale francese in Germania, Theo Hernandez ha lasciato la porta aperta sul suo futuro, dichiarando che ci avrebbe pensato dopo l'Europeo. Di questa situazione ne ha parlato Alfredo Pedullà nel suo editoriale sul sito di Sportitalia.

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: "Ascoltando Ibrahimovic il giorno prima e Theo Hernandez il giorno dopo siamo stati assaliti da un triplo dubbio che può diventare quadruplo. Ibra ha annunciato che Maignan, Theo Hernandez e Leao sono destinati a restare in rossonero perché sono pilastri insostituibili e perché non gli risultava che la loro idea fosse diversa. Peccato, però, che appena il giorno dopo Theo abbia detto esattamente il contrario, con diversi punti di domanda sul suo futuro, come se dovesse meditare a lungo prima di prendere una decisione definitiva. Ibrahimovic e Theo Hernandez parlano due lingue diverse nel giro di 48 ore, praticamente agli antipodi eppure sono a libro paga dello stesso club".