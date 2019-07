Pedullà: “Il Genoa ci prova per Lucas Biglia”

Intervenuto sul suo sito, Alfredo Pedullà, ha aggiornato i tifosi rossoneri con una novità di mercato, l’interesse del Genoa per Lucas Biglia. Ecco il suo pezzo:" Una suggestione che può diventare trattativa. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra il Genoa e l’entourage di Lucas Biglia, un profilo che piace moltissimo, ora si capiranno i margini per poter intavolare l’affare, ovviamente con il placet del diretto interessato. La stagione di Biglia è partita molto bene nel senso che il regista argentino è stato tra i migliori contro il Bayern, confermando qualità fuori discussione. Ma il contratto è in scadenza, non a caso il Milanlo aveva (vanamente) proposto alla Fiorentinanell’ambito dell’operazione, poi naufragata, per Veretout. Adesso i sondaggi del Genoa, riflettori su Biglia in attesa di capire se la trattativa potrà decollare".