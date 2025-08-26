Pedullà: "Se l'allenatore chiede Rabiot, è lì che bisogna andare. Vi confermo i contatti"

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul Milan su Rabiot: "Il Milan vuole essere dentro alla questione Rabiot. E Allegri ha insistito. E' un affare da 15 milioni di euro circa, che è la stessa cifra, più o meno, che il Milan potrebbe investire per Fabbian. Se un allenatore chiede Rabiot, è lì che bisogna andare. Ha un ingaggio sotto i 6 milioni. Vi confermo i contatti con Rabiot".

LE ULTIME SU RABIOT AL MILAN

Matteo Moretto, esperto di mercato, si é così espresso su X rivelando un aggiornamento di mercato che riguarda il Milan e un giocatore richiesto espressamente da Allegri: "Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri".

Si tratta, conferma MilanNews.it, di una delle due richieste di Massimiliano Allegri fatte a Igli Tare durante il summit di mercato di domenica mattina: la prima è Dusan Vlahovic che però, a quanto pare, sembra destinata a restare una richiesta vana, mentre la seconda, Adrien Rabiot, potrebbe clamorosamente sbloccarsi nel giro delle prossime ore.