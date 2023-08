Pellegatti: "Pazza idea nella notte di San Lorenzo: Lukaku al Milan"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale di YouTube, ha parlato così del mercato del Milan: "Pazza idea nella notte di San Lorenzo. Ho sempre avuto una certa ammirazione per Lukaku e secondo me sarebbe il centravanti ideale per Stefano Pioli. Il problema potrebbe essere il costo del cartellino ma sappiamo che i rapporti tra le proprietà di Milan e Chelsea sono particolari.

Problema superabile ad esempio con un prestito oneroso con obbligo di riscatto alla prossima stagione. L'altro ostacolo è l'ingaggio da 10 milioni, ma il Milan aiutato dal Chelsea e da Lukaku che puo scendere un po, potrebbe superarlo. Pazza idea, per me Lukaku è un grande giocatore".